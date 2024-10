Ancora pioggia, è un ottobre dominato dalle perturbazioni

Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Potremmo sintetizzare così l’andamento di questo mese, che finora ci ha regalato precipitazioni nettamente superiori alla media, grazie alle numerose perturbazioni che hanno raggiunto il Nord Italia. Ecco i millimetri caduti in varie zone della nostra provincia dal 1° ottobre: Prevalle 156, Palazzolo sull’Oglio 165, Sale Marasino 181, Sabbio Chiese 205, Mompiano 228, Vallio Terme 243, Bione 254, Provezze di Provaglio d’Iseo 290.

Record a Mompiano

Il dato di Mompiano rappresenta un vero e proprio record: si tratta del mese di ottobre più piovoso di tutta la serie storica, iniziata nel 2001.

Se invece prendiamo in considerazione l’archivio, ben più voluminoso, dell’istituto Pastori, non possiamo parlare di record: attualmente siamo arrivati a 234 millimetri mensili, ma nell’ottobre 1953 l’accumulo raggiunse addirittura i 447 millimetri. Si tratta di dati provvisori, che ben presto dovranno essere rivisti al rialzo, dato che le previsioni annunciano nuove fasi piovose, destinate a proseguire per tutto il fine settimana. Fino a domenica assisteremo ad un’alternanza tra parentesi asciutte e rapidi peggioramenti, in un contesto dominato dall’instabilità atmosferica.

Le temperature

Per quanto riguarda le temperature, il bilancio mensile propone una prima decade più fredda della norma, seguita da una seconda decade piuttosto mite: in questi giorni i valori minimi sono molto alti. Stamattina, ad esempio, la stazione meteorologica di Ghedi ha rilevato una minima di circa 16°C, mentre la media è di +9,5°C.

Per il momento non sono previste irruzioni fredde degne di nota.