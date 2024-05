Ancora pioggia, è un maggio d'altri tempi

Ci risiamo. Una nuova, intensa perturbazione ha raggiunto la nostra provincia e pare intenzionata a scaricare nei pluviometri bresciani una quantità di pioggia non indifferente. Siamo di fronte all’ennesima fase instabile di un mese di maggio che potremmo definire «d’altri tempi»: negli ultimi decenni siamo stati abituati in più occasioni a precoci ondate di caldo, mentre stavolta la primavera ha deciso di mostrarci il suo repertorio più classico, con temperature nella norma e frequenti perturbazioni. I primi venti giorni di maggio, dal punto di vista termico, sono stati del tutto normali. Secondo i dati di Ghedi, lo scarto rispetto alla media è stato di +0,1°C.

Se sognate già i primi caldi, mettetevi il cuore in pace: l’estate è ancora piuttosto lontana, come è giusto e normale che sia, dato che siamo solo al 21 maggio. Nell’attesa, ecco la risposta al meteoquiz di una settimana fa: a Brescia, fra le ore 19 del 4 maggio 2010 e la stessa ora del giorno seguente, caddero 150 millimetri di pioggia, un record storico tuttora imbattuto.

Meteoquiz

Per il nuovo quesito rimaniamo nell'ambito delle precipitazioni, ma vi chiediamo di ripensare ad un record di segno opposto. Il 2022 è ricordato come l’anno meno piovoso di tutta la serie storica bresciana. Mai, in oltre settant’anni di rilevazioni, erano caduti così pochi millimetri dal 1° gennaio al 31 dicembre. Prima di rispondere, ecco un indizio: la media annua, in città, è vicina ai 1.000 millimetri.