A Pasqua e Pasquetta pioverà ma lunedì sono previsti momenti di tregua

Pioverà a Pasqua e Pasquetta? Sì, ma non in modo incessante, e questa è già una buona notizia.

Le previsioni per i prossimi giorni a Brescia e provincia annunciano infatti un tempo estremamente dinamico, con un’alternanza di fasi asciutte e parentesi perturbate.

Una cosa è certa e potrà consolare chi pensava di dover aprire l’ombrello da mattina a sera: non mancheranno i momenti di pausa, in particolar modo lunedì, quando il sole potrà anche far capolino tra le nubi.

Al momento sembra che le piogge più intense siano destinate a concentrarsi tra la serata di domenica e la notte successiva. Il rischio di improvvisi acquazzoni rimarrà piuttosto alto, soprattutto a ridosso dei rilievi, ma non avremo due giornate interamente instabili.

Un consiglio sempre valido: le previsioni non sono scolpite nella roccia, soprattutto in una fase così variabile, quindi sarà bene consultare i bollettini giorno per giorno, in modo da poter programmare le attività all’aperto nei momenti più favorevoli.