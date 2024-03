Cosa fare nel weekend di Pasqua e Pasquetta: gli eventi a Brescia e provincia

Prima di salutare marzo, questo mese ha ancora qualche sorpresa in serbo per noi. Il fine settimana pasquale ci regalerà delle occasioni per trascorrere del tempo con amici e familiari, oltre a donarci un giorno in più di riposo dal lavoro. Pasqua e Pasquetta, infatti, si preparano a farci vivere momenti magici tra picnic in luoghi storici del nostro territorio e pranzi dal gusto davvero indimenticabile. Chiaramente non possono mancare tanti altri eventi a fare da contorno: moda sostenibile, visite guidate in siti storici, museum escape e altro ancora. Per conoscere tutte le iniziative è possibile consultare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Sul territorio

L’Elnòs Shopping di via Luigi Einaudi dà il benvenuto a Swap Party - All'insegna della moda sostenibile, sabato 30 marzo. La terza edizione dell'evento dedicato al decluttering e al riuso sta per arrivare con tantissime sorprese. L’iniziativa è organizzata dal Meeting Place di Roncadelle, in collaborazione con Rete Cauto - la rete di cooperative sociali che trasforma le opportunità dell’ambiente in percorsi di inserimento lavorativo per persone fragili – e il suo negozio dell'usato Spigo. Qui si svolgeranno due sessioni di swap e una seduta di armocromia con l’esperta Verena Suraci. Due gli appuntamenti in programma, uno il mattino e uno il pomeriggio, durante i quali sarà possibile consegnare al T-Hub, al primo piano del centro commerciale, i capi inutilizzati per scambiarli con quelli portati da altri partecipanti. Dalle 9 alle 10 e dalle 15.30 alle 16.30 sono previsti i due momenti Porta, per la consegna dei capi, mentre dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 i momenti Prendi. Cosa è possibile consegnare? Accessori, borse, calzature sia da donna che da uomo. Ovviamente gli articoli dovranno essere in ottime condizioni, mentre l’intimo e i costumi devono essere nuovi. Per ognuno dei pezzi consegnati si riceverà un gettone necessario per lo scambio. I capi non scambiati, infine, verranno donati al progetto di economia circolare dei negozi dell’usato di Rete Cauto, promotori della sostenibilità e della riduzione dello spreco. Dalle 14.30 alle 15.30, infine, Verena Suraci darà consigli ai partecipanti per mostrare quali sono i colori più adatti e in grado di dare risalto al loro volto attraverso un’analisi dei toni e sottotoni della pelle, degli occhi e dei capelli. Per qualsiasi informazione aggiuntiva consultare il sito.

Raggiocorto Cucina e Vineria di Palazzolo, in via Carvasaglio 19, ha organizzato per questo fine settimana festivo un gustoso Pranzo di Pasqua, un vero e proprio viaggio nei sapori attraverso una degustazione dove la tradizione locale abbraccia metodi di preparazione affascinanti. Il tutto, ovviamente, accompagnato dalla loro selezione artigianale di vini. La partenza è prevista dalla Spagna, con un appetitoso apertivo, per poi fare tappa in Giappone per un tataki di vitello marinato e concludere in bellezza con la colomba del pasticcere a base di crema al mascarpone, lime e mela verde. Il prezzo è di 63 euro a persona (inclusi nel prezzo coperto, caffè e acqua). Per scoprire il menù completo oppure prenotare chiamare il numero 030 2387736 o scrivere a info@raggiocorto.it.

Il Palazzo Lechi di Calvisano ha organizzato un Pic-Nic di Pasquetta, l’imperdibile appuntamento con la shopper della tradizione by Alberto Riboldi, chef nello storico palazzo di Calvisano. Formaggi di malga, insalata di asparagi, frittata di spaghetti, pane e salame e bossolà sono solo alcune delle pietanze che si troveranno all’interno della shopper che include anche bottiglie d'acqua, posate, tovaglioli, bicchieri e un plaid (1 ogni 2 persone). Disponibile anche il menù riservato ai bambini, dai 3 ai 10 anni, del costo di 30 euro. Questa dimora patrizia settecentesca in stile Rococò aprirà le sue porte e l’ampio parco per dare via ai festeggiamenti in occasione della tradizionale giornata di Pasquetta. Ad accogliere i partecipanti una gustosissima proposta culinaria tutta Made in Brescia. In caso di pioggia l’evento è confermato e si svolgerà all’interno del Palazzo. La partecipazione costa 60 euro. Per info e prenotazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2004224, eventi@castellomalvezzi.com. Per maggiori informazioni sugli orari o sui servizi disponibili consigliamo di visitare il sito.

La Pinacoteca Tosio Martinengo offre la possibilità di trascorrere una Pasqua davvero alternativa! Anche nel corso di questo fine settimana di festa, infatti, il museo di Piazza Moretto ospita Museum Escape – La seconda profezia, una divertente iniziativa sviluppata dalla giovane start up Garipalli, in collaborazione con i Servizi Educativi di Fondazione Brescia Musei. Questa interessante esperienza sarà fruibile venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 marzo dalle 10 alle 16:30. Un oscuro presagio è stato pronunciato, solo attraverso la risoluzione di enigmi e indovinelli, legati alle opere in mostra e ai loro protagonisti, si avrà la possibilità di non farla avverare. Per partecipare è consigliata la formazione di gruppi composti da 4/5 persone, i quali dovranno rispondere a una serie di domande per poter passare alla stanza successiva, dove ammirare le opere della Pinacoteca. Questa è l’occasione perfetta per godere di una visita senza precedenti. In questo modo, infatti, si potranno scoprire aneddoti e curiosità di solito tralasciate nel corso delle tradizionali visite guidate. L’esperienza è acquistabile online oppure presso la biglietteria della Pinacoteca Tosio Martinengo, al costo di 19 euro a gruppo. A ognuno dei giocatori sarà anche richiesto l’acquisto del biglietto di ingresso ridotto del costo di 6 euro, presso la biglietteria, per poter accedere al museo e ricevere il Kit per dare il via al gioco di gruppo. Qui i biglietti online. Per info: 030 2977833-834, cup@bresciamusei.com.

Arte e cultura

In arrivo anche diverse visite guidate per apprezzare le bellezze del territorio bresciano. Possiamo partire con La Vittoria Alata e il Parco Archeologico per un appuntamento con la storia, sabato 30 marzo alle 14. Il Capitolium si prepara ad accogliere i visitatori per emozionarli e trasportarli nel vero splendore della Brixia di epoca romana. L’esperienza costa 18 euro (comprensivi di visita guidata e biglietto d’ingresso al Parco Archeologico). Alle 16, invece, ci si sposta in uno dei musei più noti del centro storico bresciano per Complesso di Santa Giulia. Per favore, non chiamarlo solo museo. L’appuntamento intende far vivere il sito Patrimonio UNESCO attraverso un viaggio a ritroso lungo 2000 anni. Il costo è di 19 euro (la visita guidata comprende anche il costo del biglietto d’ingresso al Museo). Per entrambe le visite la prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 348.3831984 o inviando una mail a info@oltreiltondino.it.

Per famiglie

La Chiesa di San Lorenzo di Gussago ospita una mostra itinerante di albi illustrati, a cura di Paolo Duina e Chiara Montani, in programma per venerdì 29 e sabato 30 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Nel paese dei libri selvaggi - Piccola mostra itinerante si rivolge a famiglie con bambini e bambine, bibliotecari o bibliotecarie, a educatori museali e a tutti coloro intenzionati ad approfondire questo particolare genere di libro d’infanzia. Durante i giorni della mostra saranno anche organizzate diverse attività di intrattenimento: letture ad alta voce, incontri di approfondimento o piccoli spettacoli. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni più dettagliate rivolgersi alla mail: paesedeilibriselvaggi.festival@gmail.com.