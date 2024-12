A Mompiano la brina dà spettacolo

Provate a dare un’occhiata alle immagini presenti nella fotogallery. Pensate che arrivino da qualche gelida vallata alpina? No, sono tutte fotografie scattate a Brescia tra il 25 e il 28 dicembre. Non c’è trucco, non c’è inganno: è tutto merito dei microclimi, che in alcune zone di Mompiano hanno permesso alla brina di accumularsi, giorno dopo giorno, formando cristalli di ghiaccio di notevoli dimensioni.

Come si spiega tale fenomeno, in giornate tutt'altro che gelide? Stiamo parlando di un angolo ombreggiato, alle pendici del monte Maddalena, dove in dicembre non batte mai il sole e le temperature rimangono particolarmente basse anche in pieno giorno.

L’inversione termica gioca un ruolo determinante: non è un caso che questo spesso strato di brina si sia formato in un periodo dominato da un’estesa area di alta pressione, che ha favorito il ristagno dell’aria fredda negli strati più bassi dell’atmosfera. Grazie a questi «ingredienti», ma soprattutto al particolare microclima della zona, la natura ci ha offerto uno spettacolo davvero suggestivo.