Qr code e mappe digitali portano escursionisti tra sentieri e creste dell’Alto Garda

Mappe digitali dettagliatissime e Qr code per scoprire i punti di interesse. Camminare e pedalare lungo i percorsi dell’alto Garda diventa, come si dice oggi, «smart».

Il progetto, promosso dalla Comunità Montana dell’Alto Garda Bresciano e finanziato dal Gal GardaValsabbia, è stato presentato nei giorni scorsi a Gardone Riviera. Per chi si fosse perso la serata è in programma una seconda presentazione giovedì 16 maggio alle 20.30 in Sala Castellani a Gargnano.

«Si tratta – spiega l’architetta Stefania Baronio, responsabile dell’area tecnica della Comunità Montana – della creazione di una rete di percorsi per la valorizzazione delle filiere, degli elementi identitari del Parco e del sistema di offerta turistica nel segmento sportivo bike mediante l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici». Il tutto per un investimento iniziale di 400mila euro, che sarà ampliato e potrà estendersi ad alti territori.

I percorsi

«I nostri vicini del Garda trentino, per esempio, sono interessati», dice Baronio. Il progetto – ideato da Risorse e Ambiente Srl del naturalista Ruggero Bontempi e attuato da 4Land di Bolzano, società leader nel settore cartografico – si articola in diverse iniziative. La prima ha visto l’identificazione di 25 percorsi di carattere tematico adatti a tutti, 2-3 per ognuno dei 9 comuni del Parco, che danno risalto agli elementi di interesse agroalimentare, forestale, ambientale, artistico, architettonico, rurale e storico. A queste passeggiate si affianca la progettazione di oltre 40 itinerari per mountain bike, cicloturismo e bici da strada, per un totale di 1.304 km. Ogni itinerario è dotato di testi descrittivi (anche in tedesco), parametri tecnici, fotografie e traccia gps scaricabile.

Lungo i percorsi sono stati individuati oltre cento «punti di interesse» riconducibili a diverse tipologie, dai musei ai rifugi, dai luoghi sacri ai siti di interesse naturalistico. Ogni elemento è georeferenziato e dotato di Qr code che rimanda a una scheda informativa. I contenuti dei progetti, così come la cartografia digitale, saranno resi disponibili in questi giorni sul sito della Comunità Montana, consultabili gratuitamente tramite smartphone. Sarà inoltre possibile personalizzare i percorsi con note e fotografie.

«Con questo progetto – spiega Bontempi – il Parco Alto Garda si pone all’avanguardia in Europa per la fruizione di innovativi servizi cartografici digitali, facilmente accessibili e destinati ad un’ampia categoria di utenti. La piattaforma si presta inoltre ad essere implementata per promuovere anche strutture ricettive e operatori turistici».