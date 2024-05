Come ci si prepara e come si affronta un Cammino? La serata formativa

Il tema dei Cammini sta acquisendo sempre maggiore interesse in Italia, in Lombardia e anche in provincia di Brescia. Si tratta di percorsi d'interesse storico, naturalistico e culturale che, uniti alla pratica del trekking, producono benessere psicofisico grazie all’immersione nella natura, lungo storici e affascinanti sentieri che attraversano territori, boschi e borghi di grande interesse.

Il valore di un Cammino infatti sta proprio nella storia che rappresenta, quella dei luoghi che attraversa e delle genti che lo hanno creato per necessità di vita, commercio o religiose. Camminare può ridurre i sintomi dell'ansia e mantenere la mente lontana da preoccupazioni quotidiane che creano stress.

Per saperne di più

Sono ancora parecchie le persone che hanno una modesta conoscenza delle modalità più indicate per affrontare un Cammino. Per offrire risposte alle molte domande che il desiderio di affrontare un’esperienza di questo genere pone è stato organizzato un incontro con l'Accompagnatore di media montagna Nicola Danesi (del Collegio guide alpine Lombardia), cofondatore di Trekking Garda Lake, che ha maturato notevole esperienza nell’organizzazione e conduzione di Cammini. L'incontro si svolgerà giovedì 9 maggio alle ore 20.30 da Gialdini (via Triumplina, 45 Brescia).

Nel corso della serata sarà dato ampio spazio ai seguenti aspetti dei Cammini: quali sono, caratteristiche, allenamento necessario, difficoltà e soluzioni, equipaggiamento, utilizzo delle attrezzature, suggerimenti sull’abbigliamento.