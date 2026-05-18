Pontedilegno-Tonale, un’estate in bicicletta tra strada e tracciati

Anche se nei giorni scorsi il paesaggio si è nuovamente imbiancato per una nevicata fuori stagione, l’arrivo della bella stagione è ormai vicino e il territorio si prepara a cambiare volto, confermandosi meta privilegiata per gli appassionati delle pedalate in quota.

Restano protagonisti i grandi passi alpini che hanno scritto pagine importanti della storia del ciclismo internazionale, come il Gavia e il Mortirolo, ogni anno meta di migliaia di ciclisti provenienti da tutta Europa.

Off-road

Accanto agli itinerari su strada cresce anche l’offerta dedicata all’off-road, con percorsi tra boschi, pascoli e tracciati militari della Grande guerra. Ad aprire la stagione sarà, il 31 maggio, l’«Epica Camonica», raduno cicloturistico non competitivo lungo la ciclabile dell’Oglio fino a Pisogne.

Leggi anche I 10 itinerari ciclabili ed escursionistici più conosciuti della provincia

A giugno torneranno, invece, i «Passi mitici», giornate dedicate alla salita in sicurezza dei grandi valichi alpini grazie alla temporanea chiusura al traffico motorizzato. Il Passo Gavia sarà protagonista il 5 giugno, mentre il Mortirolo ospiterà i ciclisti il 9 giugno. Nuove aperture sono previste anche a fine agosto.

Gravel

Il momento centrale dell’estate sarà nel fine settimana del 4 e 5 luglio. Sabato spazio alla «Gravel experience Gavia e Mortirolo», prova cicloturistica di due giorni aperta a gravel, mountain bike ed e-bike, con pernottamento in quota e accompagnamento di guide specializzate.

Su strada

Domenica toccherà alla 22ª «Granfondo internazionale Gavia e Mortirolo», appuntamento dedicato agli appassionati delle grandi salite alpine. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi, dal più impegnativo di 141 chilometri fino al tracciato corto da 45 chilometri.

Mountain bike

Non mancheranno eventi dedicati alla mountain bike, tra cui la «IconicUp» del 18 luglio e la «Vezza Adventure Bike» del 30 agosto.

Sul fronte degli impianti, il bike park del Tonale resterà chiuso per consentire i lavori alla cabinovia Valbiolo, mentre saranno operativi gli impianti di Ponte di Legno e Temù con i rispettivi trail gravity.