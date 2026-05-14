Il maltempo riporta la neve in Lombardia, nevicate a Pontedilegno-Tonale

MILANO, 14 MAG - La neve è tornata ad imbiancare le montagna lombarde fuori stagione. Il peggioramento è dovuto alla perturbazione in discesa dall'Europa centrale che sta investendo anche la Lombardia. Mentre in pianura sono previsti temporali nel pomeriggio, la neve sta già cadendo nelle località di montagna, come al Passo Tonale, a 1.800 metri di quota, e anche a Pontedilegno, in provincia di Brescia, a 1.300 metri. Nel Comune in provincia di Brescia la temperatura è di 2 gradi e i fiocchi di neve hanno iniziato a cadere nel primo pomeriggio. Nel weekend le previsioni danno un miglioramento, con il ritorno del sole e temperature in ripresa.