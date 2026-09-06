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Lungo il versante destro della Valtournenche, al cospetto del Cervino

In Valle d’Aosta tra bacini d’acqua e bivacchi, per raggiungere il rifugio Perucca Vuillermoz e il lago del Monte Dragone
Ruggero Bontempi
Incastonato tra i monti, il lago di Cignana
Incastonato tra i monti, il lago di Cignana

Condizioni diffuse di temperature elevate prolungate anche negli ambienti di alta quota stanno rendendo complicate le salite alpinistiche, nel corso di questo periodo estivo, in diverse zone dell’arco alpino. Non è stato esente da tali problematiche anche il Cervino, che tra le montagne della catena alpina si innalza come maestoso e incontrastato simbolo.

I profili di questa splendida montagna si possono ammirare percorrendo i versanti della lunga e articolata Valtournenche, zona di richiamo per la pratica dell’alpinismo, dello sci e dell’escursionismo, lungo la quale sono distribuite celebri località di richiamo turistico quali Breuil-Cervinia, la conca di Cheneil, Chamois, Torgnon.

Le indicazioni

La meta che proponiamo è raggiungibile percorrendo un tratto del percorso della «Gran balconata del Cervino» e si colloca sul versante orografico destro della Valtournenche. Il punto di arrivo dell’escursione è rappresentato dal rifugio Perucca Vuillermoz, edificato nella selvaggia conca di Cignana all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso.

In auto si raggiunge la frazione Les Perreres di Valtournenche (circa 4 chilometri prima di Breuil-Cervinia) e qui si parcheggia nelle vicinanze di una centrale idroelettrica.
Il cammino si fa guidare nel tratto iniziale dalle frecce segnaletiche dei sentieri numero 35 e 107 che portano a scavalcare subito il torrente Marmore.

Un lungo tratto di sentiero attraversa il pendio in direzione sud fino a Tsa de Grillon, quindi piega verso nord e poi nuovamente verso sud per raggiungere il punto di spartiacque della finestra di Cignana sul versante meridionale del Mont Seriola.

Si prosegue perdendo quota fino ad innestarsi a destra sulla strada che arriva dal visibile lago artificiale di Cignana, e ci si mantiene sempre sul percorso indicato dal segnavia numero 35 e Tour del Cervino (TC) che conducono ai piedi del Mont Rous.

L’escursione affronta nel tratto che segue alcune sezioni impegnative esposte e ripide che conducono prima al bivacco Manenti presso il Lac de Balanselmo, e poi dopo circa mezz’ora al rifugio Perucca Vuillermoz e al Lac du Mont Dragon.
Si rientra per lo stesso itinerario.

Il percorso

Partenza: Valtournenche, frazione Les Perreres, 1837 metri s.l.m.
Arrivo: Rifugio Perucca Vuillermoz, 2909 metri s.l.m.
Dislivello: 1072 metri
Tempo di percorrenza: 4h (solo andata)
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Per monti e per valliValtournencheCervino

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