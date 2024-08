La nuova guida «Garda Trail» per correre attorno al grande lago

Ormai da diversi anni l’area del lago di Garda si è affermata come uno dei contesti italiani, e di tutto il continente europeo, in grado di attirare appassionati da tutto il mondo per la pratica delle attività sportive che si svolgono in ambienti naturali: escursionismo, mountain bike, arrampicata, canyoning, vela, windsurf e kitesurf, solo per citarne alcuni.

A questi sport si è aggiunto in tempi più recenti, ed è in costante crescita come numero di praticanti, il trail running, che propone la corsa in montagna e sui sentieri. Un modo semplice e accessibile per godere di ampi spazi naturali in libertà, in maniera dinamica e in assetto leggero. Da Salò fino a Limone vengono organizzati ogni anno eventi agonistici che attirano centinaia di appassionati, e lo stesso accade sui monti del Garda trentino e veneto.

L'interno del libro

È uscita nelle librerie in questi giorni una nuova guida che raccoglie la descrizione di oltre trenta itinerari in questa zona. «Garda Trail» è il nome del volume realizzato per l’editore Versante Sud da due ultrarunners bresciani, Ruggero Bontempi e Stefano Serena. Le proposte selezionate sono accessibili alle più diverse categorie di praticanti, da chi si avvicina a questa affascinante disciplina per la prima volta fino ai runners praticanti da lungo tempo. La scelta di itinerari spazia infatti da quelli di sviluppo modesto fino a quelli lunghi diverse decine di chilometri, con dislivelli positivi da affrontare che, da poche centinaia di metri, possono arrivare anche ad alcune migliaia, e richiedono quindi adeguata preparazione.

La metà dei percorsi descritti riguarda il territorio bresciano (Croce di Salò Monte Pizzocolo, Spino, Comer e Denervo, Tombea, Valle di Bondo, Carone, Bestone, Cima Mughera, Valvestino…) e l’altra si distribuisce tra la Valle di Ledro, la bassa Valle del Sarca e il Monte Baldo.

Ogni itinerario è corredato da una descrizione dettagliata e da immagini fotografiche, ed è possibile scaricare anche le tracce Gps mediante il codice univoco riportato su ogni volume.