In arrivo la nazionale di skyrunning

Via un team nazionale, in alta Valcamonica ne arriva subito un altro. A pochi giorni dalla partenza, per ritornare nella terra del Sol levante, della nazionale cinese di scialpinismo, tra Ponte di Legno e Vezza d’Oglio si appresta a sopraggiungere il team azzurro dello skyrunning.

Dal 31 maggio al 2 giugno diciotto atleti si ritroveranno sui trail del comprensorio per dei test in vista dei mondiali giovanili e per approcciare al meglio la stagione. Tutto questo grazie al legame fra la Federazione italiana skyrunning e i sentieri dell’Adamello Ultra Trail.

Dal gruppo che si allenerà in alta Valle uscirà la selezione che porterà in alto i colori azzurri nell’impegno iridato a Bar, in Montenegro, dal 28 al 30 giugno. La tre giorni camuna vedrà una prima parte di test posturali e incrementali e a seguire allenamenti sul miglioramento della tecnica di corsa in salita e in discesa. La nazionale ha poi già confermato la partecipazione alla Vertical del 15 settembre a Vione, gara che precede di una settimana l’Adamello Ultra Trail (20-22 settembre).