«La Dinamica», un podcast per raccontare la sicurezza in montagna

Venerdì 21 novembre il Cai Brescia ha organizzato alle ore 21 con ingresso libero, nella sede cittadina di Via Villa Glori 13, un incontro con Fabio Gava, creatore e curatore del podcast «La Dinamica». Il faccia a faccia è dedicato al tema degli insegnamenti che si possono trarre dall’analisi degli incidenti in montagna. Fabio Gava anticipa alcuni contenuti.

Cos'è La Dinamica podcast?

La Dinamica è il podcast che racconta gli incidenti in montagna attraverso la voce dei loro protagonisti. Chiunque frequenti la montagna è consapevole di esporsi ad un certo livello di rischio e sa quindi che la sicurezza assoluta è un’utopia. Gli incidenti purtroppo accadono, anche a chi viene definito «esperto», e sono spesso il risultato di una o più scelte errate. Purtroppo, per vergogna od omertà, questi errori raramente vengono divulgati, vanificando il valore educativo che possiedono. Gli episodi sono storie di incidenti di arrampicata, alpinismo e scialpinismo, raccontate direttamente dai protagonisti e condivise per contribuire ad aumentare la sicurezza in montagna. Nei racconti non c’è giudizio o critica, solo una conversazione franca ed obiettiva che aiuta gli ospiti e gli ascoltatori ad imparare e a crescere, con l’unico scopo di ridurre al minimo i rischi in futuro.

Le perturbazioni nevose previste in questi giorni sull'arco alpino e sulle Dolomiti consentiranno in varie zone di rimettere ai piedi gli sci e le pelli. Quali precauzioni di sicurezza suggerisce agli appassionati di scialpinismo?

Faccio mio un adagio molto in voga tra gli scialpinisti nordamericani: se c'è abbastanza neve da sciare, c'è abbastanza neve per le valanghe! («deep enough to ride, deep enough to slide»). In particolare nelle quote più elevate, dove quindi questa neve cadrà a ricoprire quella pre-esistente, occorre particolare prudenza, in quanto quest'ultima nasconde quasi sicuramente degli strati deboli e insidiosi, particolarmente nei versanti nord e nord-est.

Ad oggi quasi nessun ente preposto ha ancora rilasciato il bollettino valanghe, e questo ovviamente complica la fase di decisione e valutazione degli itinerari percorribili. Da non sottovalutare nemmeno i pericoli legati agli ostacoli nascosti dalla poca neve non portante, che possono danneggiare gli sci ma anche qualche osso o legamento: rocce e tronchi sono insidiosi quando coperti da pochi cm di neve farinosa.

Se qualcuno avesse episodi da raccontare come può collaborare con il suo podcast?

Il podcast, che ricordo si può ascoltare gratuitamente attraverso le principali app dedicate (Spotify o Apple Podcast), ha anche un sito web associato (www.ladinamicapodcast.it) su cui spesso pubblico tutto il materiale visuale di complemento ai racconti. Lì sono elencati anche tutti gli altri canali social e i modi per contattarmi, ma il modo più rapido per resta la mail: info@ladinamicapodcast.it.