Ettore Campana in partenza: la nuova meta solidale è la Karakorum Highway

Una nuova e impegnativa avventura attende Ettore Campana. Il trentenne bresciano amante degli spazi naturali e delle montagne sta procedendo con i dettagli dell’organizzazione della prossima spedizione che si svolgerà lungo il tracciato della Karakorum Highway, la strada più alta del mondo.

Dopo avere attraversato le Alpi, la zona meridionale del continente africano e il Caucaso, sempre in solitaria e con spostamenti in bicicletta, a piedi e con gli sci, sarà quindi il Pakistan ad accogliere la nuova avventura del progetto Scalo Sogni. Le iniziative ideate da Campana hanno coinvolto i bambini ricoverati presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Brescia, con la finalità di motivare i piccoli pazienti, spingerli a credere in loro stessi e ad avere passione per la vita, mediante il coinvolgimento diretto nei viaggi attraverso la distribuzione delle bandierine e dei loro disegni firmati.

Il percorso

L’avventura sulla Karakorum Highway si svolgerà in bicicletta (circa 1000 i chilometri pianificati) e prevede la salita alpinistica di cime di quattromila e cinquemila metri di altezza, entrando in contatto con il popolo Hunza.

Anche in questo caso l’iniziativa è dedicata a persone con disabilità. È la Cooperativa Sociale «Il Vomere» di Travagliato ad avere aderito al progetto, basandosi sulla convenzione internazionale per i diritti delle persone con disabilità, che possono trovare nell’avventura un veicolo per realizzarsi. I ragazzi della cooperativa potranno seguire e sentirsi parte del viaggio grazie al contatto diretto con il protagonista mediante tecnologia satellitare e telefonica. Campana porterà con sé i braccialetti colorati realizzati a mano dai ragazzi e li regalerà ai bambini locali in segno di amicizia e di solidarietà. Vivere insieme agli altri, attraverso esperienze partecipanti, rappresenta per le persone con disabilità un importante beneficio, e si configura come concreta possibilità di far emergere un modo diverso di concepire la fragilità.

Le donazioni

Per Ettore Campana la logistica e il viaggio di questa nuova avventura saranno molto impegnativi in virtù delle condizioni climatiche degli ambienti di alta quota. Per affrontare la sfida sarà necessario disporre di materiale tecnico di eccellente qualità. È stata quindi avviata una raccolta di fondi per affrontare le ingenti spese, a copertura delle quali tutte le eccedenze saranno devolute alla Cooperativa Il Vomere. Le donazioni possono esser fatte sull’Iban IT62C0538755321000042790971 specificando la causale Scalo Sogni Karakorum.

Il viaggio si svolgerà tra la metà del mese di ottobre e metà novembre 2024, con partenza da Islamabad e arrivo previsto al Khunjerab Pass (4694 metri) sul confine con la Cina.