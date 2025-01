Le escursioni con le ciaspole sono tornate di moda

Nel corso degli anni sempre più persone sono state affascinate dalle camminate con le ciaspole. Un’attività che conquista sia per la bellezza dei paesaggi dove si può praticare, sia perché il livello di difficoltà può essere alla portata di chiunque. È a tutti gli effetti un nuovo modo di vivere la montagna.

Per cominciare

Si parte dalla scelta dell’itinerario, che deve sempre essere adeguato al proprio grado di forma e allenamento e considerando un dato: ciaspolare richiede il 50 per cento di energia in più di una normale escursione. Per le prime uscite dunque meglio evitare tracce impegnative, con pendenze importanti.

Lo si può fare documentandosi, studiando in anticipo le difficoltà del percorso, il dislivello e il tempo di percorrenza. Tra le norme da ricordare c’è il divieto, recentemente introdotto, di percorrere le piste da sci a piedi. Se ci si imbatte in una percorso da fondo, quindi, occorre fare attenzione.

Tipi di racchette

Una volta individuato il tragitto, è il momento di concentrarsi sull’attrezzatura, partendo proprio dalle ciaspole. Se si è alle prime armi, meglio orientarsi su ciaspole lunghe e strette, consigliate per tratti pianeggianti e dolci. Tutto cambia in caso di pendenze e percorsi severi: qui occorre optare per delle «racchette» corte e larghe e dalla struttura leggera.

Anche il proprio peso ha una importanza fondamentale. Se si pesa dagli 80 chili in su, meglio optare per la forma più lunga e larga, altrimenti è indicata quella corta e stretta, meno stancante e meglio gestibile. Il peso complessivo da considerare prima di una scelta definitiva dovrebbe comprendere anche gli indumenti e lo zaino «a pieno carico».

Infine, se si intende provare l’esperienza in modalità notturna, è indispensabile dotarsi di una luce frontale che abbia un buon raggio luminoso.