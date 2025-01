Montecampione, riaprono piste e seggiovie: segnali di ripartenza

A piccole aperture, verso la ripartenza del carosello. Sono bastati quaranta centimetri di neve fresca caduti tra mercoledì e giovedì, e temperature ghiacciate da meno sei, per permettere al comprensorio sciistico di Montecampione di aprire, da ieri, due nuovi impianti al Plan 1800, ovvero le seggiovie Larice e Le Baite, che danno accesso alle omonime piste rossa e azzurra. Si affiancano alle strutture già garantite durante le vacanze di Natale, ovvero la pista Gardena a 1200 (aperta in settimana dalle 13.30 alle 16.30, mentre nel weekend per l’intera giornata) e il tappetino del Bassinale Fun Park, gestito da un privato, con pista da sci e bob con tapis roulant, che fa sempre il pieno di gradimento dei più piccoli.

Queste aperture hanno consentito, ieri, l’arrivo di un buon numero di sciatori e, soprattutto, ai maestri di sci di continuare le loro lezioni e agli sci club di allenarsi. Segnali di fiducia per un carosello che, sulle spalle, porta un fardello bello pesante ma che, nelle ultime settimane, pare aver imboccato una nuova strada. A fine 2024, infatti, la società Plan 1800 srl del presidente Devis Biena ha acquisito la proprietà degli impianti della Montecampione Ski Area, oggi in liquidazione, aprendo di fatto le porte per una speranza di ripartenza al comprensorio. La via, questa è la consapevolezza di tutti, non è né facile né del tutto determinata ed è ancora da costruire, ma è stata perlomeno imboccata e sono in diversi a crederci. Dopo la pietra miliare posta a fine anno, ora è in corso la fase delle trattative e degli incontri con Comune ed enti, per trovare una nuova quadra, mettere a terra il Patto territoriale della Regione, che garantirà diversi milioni di euro per gli impianti, e ordire la nuova società.

Cena e gara

Nel frattempo il comprensorio è operativo e sono in programma diversi appuntamenti, a partire da sabato 18 gennaio, quando è prevista una gara Fisi sulla Larice e una ciaspolata dal Plan al rifugio Dosso Rotondo, organizzata dal gruppo Montecampione Outdor del Consorzio (ritrovo alle 17.30 ai parcheggi grandi tra le seggiovie al Plan 1800). Il sabato successivo altra doppia proposta: la «Cena astronomica al Secondino» e lo stage di autosoccorso in valanga e utilizzo di artva, pala e sonda per «Sicurezza sulla neve».