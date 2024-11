È il grande giorno della maratona di New York, quella che viene definita la corsa più bella al mondo. La 53esima edizione ha raccolto 54mila partecipanti tra i quali sportivi particolarmente qualificati e un numero record di runners italiani, tra cui, naturalmente, gli immancabili bresciani.

Campioni in gara

La corsa sarà blindatissima, per le tensioni legate alle elezioni presidenziali alle porte e alle proteste pro Gaza. Sul fronte più squisitamente sportivo, grazie anche alla tempistica post Giochi di Parigi, gli organizzatori sono stati in grado di reclutare 14 vincitori delle edizioni passate, fra i quali l'etiope Tamirat Tola che, dopo essersi imposto a New York l'anno scorso, nel 2024 ha vinto l'oro nella gara dell'Olimpiade di Parigi. A sfidarlo ci sarà, fra gli altri, colui che ai Giochi è stato argento, il belga, Bashir Abdi, tre keniani che nella Grande Mela si sono imposti in passato, ovvero Geoffrey Kamworor (2017 e 2019), Albert Korir (2021) ed Evans Chebet (2022), e alcuni americani di ottimo livello come Conner Mantz, Clayton Young e Dakotah Lindwurm. In campo femminile ci saranno la campionessa in carica Hellen Obiri, keniana che sui 42,195 km è stata anche bronzo a Parigi (e argento a Rio '16 e Tokyo '20, quando però correva in pista sui 5.000), la vincitrice del 2022 Sharon Lokedi, la sempreverde Edna Kiplagat e le campionesse olimpiche su pista Tirunesh Dibaba e Vivian Cheruiyot.

Il percorso e la presenza italiana

Le strade della Grande Mela saranno invase dalla fiumana di runner partendo da Staten Island fino ad arrivare al traguardo a Central Park dopo aver attraversato le cinque municipalità della città.

L'Italia si conferma la seconda nazione per numero di corridori dopo gli Stati Uniti, il paese ospitante. «Quest'anno abbiamo registrato un incremento e le pettorine sono andate subito esaurite non appena le hanno messe a disposizione» ha detto Valerio Fedeli, Marathon Coordinator & Marketing Manager di Effetto, uno dei cinque tour operator italiani che organizzano le trasferte dall'Italia.

Il percorso della maratona di NY - Foto tratta da ww.nyrr.org

«Il 2023 è stato un anno di assestamento dopo la pandemia, ora ci siamo lasciati tutto alle spalle e l'entusiasmo per correre a New York è salito alle stelle». Un maratoneta italiano non vince a NY dal 1996, quando ci riuscì Giacomo Leone. In campo femminile l'unica a farcela fu Franca Fiacconi nel 1998.

Come seguire la maratona

L’inizio della gara dal quartiere di Staten Island, sul Ponte di Verrazzano, è previsto per le 14.40 italiane (8.40 locali). Diverse le possibilità per vedere in tv l’evento: la maratona sarà trasmessa in chiaro su RaiSport (fino alle 15.15), Rai 2 (dalle 15.15 in poi) e interamente su Eurosport 1. La maratona di New York in diretta streaming è su: RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Now TV e DAZN.

Di seguito gli orari delle partenze scaglionate delle diverse categorie (ora italiana)