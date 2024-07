«Due personaggi in Adamello»: Busi e Solina presentano il loro libro

Domani (venerdì 19 luglio), alle 18 allo Chalet Laghetto di Madonna di Campiglio, le guide alpine della celebre località di montagna trentina hanno organizzato un incontro di presentazione del volume «Due personaggi in Adamello» di Eugenio Busi e Franco Solina.

Il libro contribuisce a rinsaldare ulteriormente il territorio trentino e quello della provincia di Brescia, uniti da una consolidata tradizione alpinistica e anche fisicamente dal ghiacciaio dell’Adamello.

Leggi anche L’Adamello raccontato con gli occhi di Franco Solina ed Eugenio Busi

Il libro

Il volume «Due personaggi in Adamello» (edito dalla Fondazione Dolci di Brescia e dal Museo Dolci) è un libro di 200 pagine di narrazione, per immagini e dipinti, resa da due illustri interpreti dell’ambiente adamellino, l’alpinista e fotografo Franco Solina e il pittore Eugenio Busi.

Gli autori

Franco Solina è ben conosciuto da tutti gli appassionati di montagna, non solo bresciani, per le sue realizzazioni alpinistiche e di fotografo, giornalista e scrittore. È stato uno degli scalatori di spicco tra gli anni Cinquanta e Sessanta del ventesimo secolo, e ha costituito uno speciale sodalizio umano e di cordata con l’alpinista roveretano Armando Aste, con il quale ha compiuto salite di rilievo sull’Eiger, sulla Marmolada e sulle Dolomiti di Brenta. Ha svolto anche attività alpinistica extraeuropea nel Gruppo delle Torri del Paine, Fitz Roy, sulle Ande, in Patagonia, in Himalaya, sulla Cordillera Bianca, in Marocco e in Groenlandia.

Eugenio Busi, pittore attivo già negli anni Sessanta, è dagli anni Settanta che ha trasformato il suo hobby in una professione. Attualmente risiede sui monti di Bagolino, per rispondere alla sua attrazione verso la natura e in modo particolare verso la montagna, soggetto privilegiato di molte sue prestigiose opere.

Tra i suoi libri si citano «Robe di caccia» con Roberto Baggio, «Sintonie» con lo scultore Lino Sanzeni, «Usi in disuso», «Nelle Pertiche di Valle Sabbia», «Momenti di gloria, riflessi d’arte» e «Caccia e Bagoss». Quest’anno sarà presentato inoltre il suo nuovo libro dal titolo «La Valle Trompia nei dipinti di Eugenio Busi».

Il libro «Due personaggi in Adamello» raccoglie numerose inquadrature paesaggistiche eseguite sui diversi versanti del ghiacciaio negli anni compresi tra il 1978 e il 1981.

Alla presentazione del volume, assieme al Gruppo Guide di Madonna di Campiglio e al suo presidente Ferruccio Vidi, parteciperà anche Claudio Dal Ben, alpinista e presidente della Società Escursionisti Bresciani «Ugolini», all’interno della quale Franco Solina è stato direttore del Circolo Rocciatori.

Saranno inoltre presenti altri esponenti di rilievo dell’ambiente alpinistico bresciano.