Un cammino di 118 chilometri attraverso borghi, boschi e sentieri

È nato Avia, Antiche vie verso l’Altopiano del Sole, per promuovere il territorio attraverso il turismo lento. Si tratta di un anello con inizio e fine a Cividate, suddiviso in sei tappe che valorizzano le storiche vie di collegamento tra i paesi. Dieci i Comuni coinvolti

Giuliana Mossoni 18 novembre 2026 2 ' di lettura

Un sentiero in Valcamonica Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti boschiturismopercorso ad anellosentieriValcamonica Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...