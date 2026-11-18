Dai resti romani di Cividate ai pascoli dell’Altopiano, attraversando borghi, boschi e sentieri che per secoli hanno collegato il fondovalle alla montagna. È nato Avia (Antiche vie verso l’Altopiano del sole), un nuovo cammino ad anello della Valcamonica, lungo 118 chilometri e diviso in sei tappe, pensato per valorizzare il territorio attraverso il turismo lento.
Il progetto coinvolge dieci Comuni e punta a trasformare gli antichi collegamenti tra i paesi in una nuova opportunità turistica, che sta sempre più prendendo piede.
Inizio e fine
Il percorso parte e si conclude al parco archeologico del teatro e anfiteatro di Cividate e può essere affrontato interamente, in più giorni, o una tappa alla volta.
Dopo aver attraversato Piancogno ed Erbanno, il tracciato raggiunge il lago Moro e Angolo, da dove inizia la salita verso l’Altissimo e Borno, con una delle frazioni più impegnative da 21 chilometri e oltre 1.300 metri di dislivello. Si prosegue poi tra Ossimo, le località bornesi Croce di Salven, Giovetto e San Fermo, attraversando pascoli e malghe fino alla Valle di Lozio. Tocca poi Cerveno, col santuario delle Capèle, prima di tornare nel fondovalle attraverso Braone, Losine e Malegno.
Anche in bici
Durante il viaggio sarà possibile ammirare archeologia, tradizioni, produzioni agricole e paesaggi montani. Quasi l’80 per cento del tracciato è percorribile anche in bici e le tappe sono state studiate considerando la presenza di strutture per il pernottamento e la ristorazione, per favorire soggiorni più lunghi e distribuire i flussi turistici anche fuori stagione.
Il progetto è stato realizzato col contributo regionale e coinvolge Borno, Angolo, Braone, Cerveno, Cividate, Losine, Lozio, Malegno, Ossimo e Piancogno, col coordinamento del consorzio Thermae&ski.
«Vogliamo dare a chi visita la Valle il tempo e le occasioni per conoscerla più a fondo - dichiara Priscilla Ziliani, assessore in Comunità montana -. Il progetto è stato presentato domenica alla fiera M come Montagna e punta a dare nuova vita ai percorsi storici, trasformandoli in un’occasione di sviluppo per le comunità attraversate».
Per Matteo Pedrazzani, coordinatore turistico di Borno, la sfida sarà «coinvolgere strutture ricettive e operatori locali, costruendo attorno al cammino un’autentica esperienza di accoglienza», mentre per Lino Zani, alpinista, volto di Linea Bianca ed esperto di cammini, «l’itinerario è interessante perché si passa dai luoghi abitati alla montagna e poi si torna nei paesi, incontrando i segni del lavoro».