«Cammino day» nell’Ovest bresciano per stare meglio tutti insieme

In cammino per l’Ovest Bresciano, tra attività fisica a benessere sociale. Domani, giovedì 26 settembre, iniziano i «Cammino Day», eventi realizzati dai gruppi di cammino presenti nei territori dell’Asst Franciacorta. «Si tratta di persone – spiegano dal presidio territoriale sanitario – che si ritrovano regolarmente per camminare insieme, praticare attività fisica e migliorare la propria salute».

«Un’opportunità – proseguono – rivolta ad adulti ed anziani per raggiungere i livelli minimi di attività fisica raccomandati dall’Organizzazione mondiale della Sanità»: per gli adulti due giorni a settimana di rinforzo muscolare, mentre per gli anziani tre giorni a settimana di sostegno a equilibrio e forza. Per quanto riguarda la Franciacorta, gli appuntamenti andranno avanti fino al 3 ottobre in una decina di Comuni: l’elenco completo è disponibile sul sito di Ats.

Dove e quando

I primi a partire saranno, giovedì, Passirano (alle 14.30 da piazza Europa) e Palazzolo sull’Oglio (alle 9.30 al parco Metelli); venerdì Corte Franca (alle 14.30 all’Associazione pensionati di via Conicchio) mentre sabato, alle 8.30, sarà Rovato a mettersi in moto, dal Foro Boario. Proprio la capitale della Franciacorta è attraversata, ormai da mesi, da iniziative analoghe, spontanee e non, che puntano a smuovere la popolazione, godendo di una buona compagnia tra i luoghi più significativi del territorio.

Le altre iniziative

Gli esempi più recenti arrivano, a metà settembre, dalla prima «Cammina-mente», con diverse decine di persone per un paio d’ore alla scoperta del Monte Orfano: chiesetta di San Michele, convento dell’Annunciata, santuario della Madonna di Santo Stefano e, in chiusura, un aperitivo a villa Cantù, dove il Dipartimento Asst di salute mentale e dipendenze ha voluto spegnere così le prime 17 candeline dall’apertura della residenza assistita di via Monte Orfano, 27.

L’Auser «Insieme», invece, ogni martedì e giovedì mattina porta a passeggiare chiacchierando numerosi pensionati (e non). Il 13 ottobre spazio poi alla terza «PerCorrendo Rovato», con itinerari diversificati a seconda della propria preparazione, mentre il 27 ottobre c’è «Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio», trekking urbano che chiuderà il tradizionale Festival del cammino del Rosa Running team, in collaborazione con Comune e Cai di Rovato.