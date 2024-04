Archeologia di montagna, aperte le iscrizioni al corso del Cai

Nel contesto delle iniziative organizzate per celebrare i 150 anni della sezione di Brescia del Club Alpino Italiano il sodalizio cittadino ha organizzato un corso di Introduzione all’Archeologia di Montagna.

La proposta si rivolge agli appassionati di escursionismo e di alpinismo, e in modo più ampio a quanti frequentano gli ambienti alpini in modalità diverse e sono interessati ad approfondire le origini del rapporto tra l’uomo e la montagna.

Interpretare le componenti dei paesaggi attuali e l’influenza derivante da quelli del passato, e valutare le esigenze di sopravvivenza e di convivenza delle comunità umane vissute in epoche preistoriche, antiche e medievali, richiede di disporre di alcune conoscenze preliminari di base.

L’obiettivo del corso è proprio quello di fornire strumenti utili per la lettura dell’ambiente montano in prospettiva archeologica, mediante l’organizzazione di cinque incontri teorici e di cinque uscite in ambiente, delle quali una di due giorni.

Come funziona il corso

Il percorso formativo si avvale della collaborazione di docenti universitari e di archeologi professionisti, e copre un arco temporale di circa due mesi a partire da mercoledì 8 maggio a domenica 14 luglio.

Le lezioni teoriche saranno aperte anche al pubblico, mentre quelle pratiche saranno destinate solo agli iscritti, che avranno la possibilità di visitare luoghi e valli della provincia di Brescia e del Trentino Alto Adige. Le iscrizioni sono aperte a partire da giovedì 18 aprile mediante compilazione del modulo online disponibile sul sito del Cai Brescia, al quale ci si può rivolgere per dettagli ulteriori.

Mercoledì 17 aprile il corso sarà presentato nella sede del Cai (via Villa Glori 13) alle ore 20.30, con replica venerdì 19 aprile alle ore 20.30 nella sede del Cai Iseo.