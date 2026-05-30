Vingegaard ha risposto per le rime e all’Italia manca un vero capitano

Stavolta mi ha risposto per le rime. Vingegaard ha vinto a Piancavallo da campione dopo le critiche che avevo avanzato sul Giornale di Brescia e riprese da alcuni siti web nazionali e internazionali però resto della mia opinione: la tappa da vincere era quella dolomitica, non questa. Dopodiché tanto di cappello ad un corridore che ricordiamo, essere l’unico a tenere testa a Pogacar e così lo vedremo al Tour. A spegnere però l’entusiasmo di noi italiani è stata nella seconda settimana la defaillances di Giulio Pellizzari. E nonostante abbiamo vinto tre tappe come italiani purtroppo il bilancio è scadente. Si poteva e doveva vincere di più.