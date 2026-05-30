Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni
OpinioniGDB+Ciclismo

Vingegaard ha risposto per le rime e all’Italia manca un vero capitano

Giù il cappello dopo la vittoria a Piancavallo del corridore danese. Come italiani però il bilancio di questo Giro è scadente
Beppe Martinelli

Beppe Martinelli

Commentatore

La vittoria di Vingegaard - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La vittoria di Vingegaard - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Stavolta mi ha risposto per le rime. Vingegaard ha vinto a Piancavallo da campione dopo le critiche che avevo avanzato sul Giornale di Brescia e riprese da alcuni siti web nazionali e internazionali però resto della mia opinione: la tappa da vincere era quella dolomitica, non questa. Dopodiché tanto di cappello ad un corridore che ricordiamo, essere l’unico a tenere testa a Pogacar e così lo vedremo al Tour. A spegnere però l’entusiasmo di noi italiani è stata nella seconda settimana la defaillances di Giulio Pellizzari. E nonostante abbiamo vinto tre tappe come italiani purtroppo il bilancio è scadente. Si poteva e doveva vincere di più.

Il livello generale dei rivali di Vingegaard era piuttosto bassino e di veri capitani in questo Giro ce n’erano davvero pochi. Vuoi perché la tendenza del ciclismo moderno è quella di non avere più i mezzi capitani: o sei un campione e con le squadre World Tour tutte straniere è sempre più difficile avere al comando un atleta italiano, oppure sei un gregario.

L’Italia, una delle culle del ciclismo, è diventato un paese di gregari. Adesso speriamo a Roma nell’acuto di Milan. Che visto come è andato in questo Giro e come sono meglio organizzate le altre squadre potrebbe essere già un mezzo miracolo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Giro d'Italia 2026L'Ammiraglio

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ
GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ