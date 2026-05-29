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Vingegaard non è un vero campione, questa tappa doveva vincerla lui

Il vincitore Sepp Kuss è un ottimo corridore, ma i tapponi li devono conquistare i campioni
Beppe Martinelli

Beppe Martinelli

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Giro d'Italia: Sepp Kuss vincitore della 19esima tappa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giro d'Italia: Sepp Kuss vincitore della 19esima tappa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sono un po’ deluso dalla giornata. Onore al merito del vincitore Sepp Kuss che è un ottimo corridore, ma la tappa regina del Giro d’Italia doveva vincerla il suo capitano Vingegaard. Noi al Giro siamo contenti che alla fine porti a casa la maglia rosa, ma dal mio punto di vista il danese non è il campione che pensano tutti.

Giro d'Italia: Sepp Kuss vincitore della 19esima tappa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giro d'Italia: Sepp Kuss vincitore della 19esima tappa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Tocca ai capitani

Quando ero in ammiraglia ai miei corridori, dai Vincenzo Nibali a Marco Pantani queste tappe dovevano vincerle, o almeno si correva per quell’obiettivo. Ancor di più se hai la maglia rosa che devi legittimare. Invece Vingegaard mi dà sempre più l’impressione che voglia gestire gli sforzi al minimo perchè sta già pensando al Tour. Pogacar, tanto per dirla tutta, questa tappa non se la sarebbe fatta sfuggire.

La maglia rosa Jonas Vingegaard - Foto Ansa
La maglia rosa Jonas Vingegaard - Foto Ansa

Nervi a fior di pelle

Tappa che è invece sfuggita di mano a Giulio Ciccone che l’avrebbe sicuramente meritata per lo sforzo fatto, ma ha commesso un grave errore quando non è scattato sul Giau. Doveva arrivare ai piedi dell’ultima salita con almeno due minuti. Salita che conosco bene e non dà respiro. E poi è troppo nervoso in corsa perché non riesce a vincere.

Giulio Ciccone in maglia blu - foto Ansa
Giulio Ciccone in maglia blu - foto Ansa

La frazione dei verdetti

Nell’ultima tappa alpina invece ne vedremo delle belle. Le energie sono al lumicino, potrebbero esserci sconquassi. Speriamo che Piganzoli possa sfilare la maglia bianca al sempre sorprendente Eulalio.

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Vincenzo NibaliMarco PantaniTadej PogacarJonas VingegaardGiro d'Italia 2026L'Ammiraglio

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