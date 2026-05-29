Vingegaard non è un vero campione, questa tappa doveva vincerla lui

Sono un po’ deluso dalla giornata. Onore al merito del vincitore Sepp Kuss che è un ottimo corridore, ma la tappa regina del Giro d’Italia doveva vincerla il suo capitano Vingegaard. Noi al Giro siamo contenti che alla fine porti a casa la maglia rosa, ma dal mio punto di vista il danese non è il campione che pensano tutti.

Giro d'Italia: Sepp Kuss vincitore della 19esima tappa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Tocca ai capitani Quando ero in ammiraglia ai miei corridori, dai Vincenzo Nibali a Marco Pantani queste tappe dovevano vincerle, o almeno si correva per quell’obiettivo. Ancor di più se hai la maglia rosa che devi legittimare. Invece Vingegaard mi dà sempre più l’impressione che voglia gestire gli sforzi al minimo perchè sta già pensando al Tour. Pogacar, tanto per dirla tutta, questa tappa non se la sarebbe fatta sfuggire.