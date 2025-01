L’eredità incompiuta della presidenza Biden

Il bilancio del presidente uscente non può che essere parziale, ma una cosa è certa: domani sulla sua interminabile parabola politica cala definitivamente il sipario

Gli storici hanno non di rado rivalutato presidenti che avevano terminato ingloriosamente il loro mandato, sconfitti nel tentativo di essere rieletti o costretti a non ricandidarsi. È il caso, solo in tempi recenti, di Lyndon Johnson, Jimmy Carter o George Bush Sr.. Forse, una sorte simile avranno Joe Biden e la sua amministrazione. Magari una volta che si manifesteranno gli effetti di alcuni importanti successi legislativi, dalla legge sulle infrastrutture a quella – il famoso Inflation Reducti