Tutte le incognite degli F16 arrivati a Kiev

Gli ucraini fanno i conti con addestramento, logistica e manutenzione. Se usati con pianificazione attenta, i caccia creeranno fastidi ai russi

4 ' di lettura

Uno dei primi F16 ucraini con un pilota (la cui identità viene celata) © www.giornaledibrescia.it

I primi sei caccia F16, di provenienza olandese, sono stati consegnati all'Ucraina. Annunciati come in arrivo ben più di un anno fa, questi aerei sono sempre stati presentati da una vasta platea di mezzi di informazione come «asso nella manica» per Kiev. Ucraina, Mosca: Kiev ha perso oltre 60.600 soldati a luglio La realtà, però, non è diversa da quella dei carri armati occidentali che nella narrazione avrebbero dovuto fare la differenza nella sin troppo annunciata controffensiva ucraina: abbiam