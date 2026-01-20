Lo spettro di Afd incombe sulla Germania orientale

Un fantasma si aggira per la Germania. È uno spettro blu, con una freccia rossa tendente in alto a destra, come l’effige della AfD. Creata a tavolino, nel 2013, da un gruppo di economisti per combattere l’euro, «Alternative für Deutschland» incute già oggi terrore puro perché, dal prossimo settembre, potrebbe per la prima volta strappare il potere in una regione, nella Sassonia-Anhalt, con Magdeburgo per capoluogo.

Il 6 settembre sono indette infatti elezioni in uno dei più piccoli dei 16 Länder federali: poco più di 2 milioni di cittadini vivono in Sachsen-Anhalt. Ma quella data potrebbe scatenare un terremoto nell’intera Repubblica federale, dato che i sondaggi danno la AfD sul 40 per cento dei consensi.

Leggi anche Afd, minaccia fatale per la democrazia

Le probabilità che AfD arrivi a governare con una maggioranza assoluta in Sassonia-Anhalt sono quindi molto alte. Ed Ulrich Siegmund, la Star locale del partito d’estrema destra, sarebbe il primo premier regionale della AfD in Germania. 35 anni, occhi azzurri, sorriso accattivante, esperto di marketing, ai comizi i fans lo salutano con un’agghiacciante provocazione: scandiscono il suo nome urlando «Sieg», e poi «Mund» (variazione di «Sieg Heil», il saluto hitleriano).

I temi su cui Siegmund, dall’alto dei suoi 600mila follower su TikTok, insiste sono prima di tutto la «Remigration», la deportazione forzata dei migranti. E poi l’abolizione di ministeri che lui ritiene «inutili», come quello dell’energia ed ambiente.

Nei piani del probabile governatore della AfD, le emittenti pubbliche conteranno solo su due canali, ovviamente ben disposti verso la politica radicale della AfD. «Il nostro vero obiettivo, predica apertamente Sigmund, è rovesciare la Germania da capo a piedi».

Non per niente già lo scorso maggio il Verfassungschutz, i servizi segreti federali, aveva esplicitamente classificato la AfD come un partito d’estrema destra, con obiettivi che costituiscono «un pericolo per la democrazia». Per questo Reiner Haselhoff, 71 anni e da 15 premier della Cdu in Sachsen-Anhalt, ha ora lasciato le redini del partito e della regione al più giovane Sven Schulze.

Herzlichen Dank an alle Wähler und die vielen engagierten Wahlkämpfer. Die AfD konnte ihr Ergebnis verdoppeln - ein unglaublicher Erfolg, der deutlich macht: Die Bürger wollen den politischen Wandel! pic.twitter.com/7W6e3mFwKh — Alice Weidel (@Alice_Weidel) February 23, 2025

Toccherà quindi al 46enne Schulze, sinora assessore all’economia ed agricoltura della Cdu, affrontare nei prossimi mesi lo spettro della AfD in Sassonia-Anhalt. Peccato che, dopo decenni di fila alla guida nella regione dell’est, i democratici-cristiani nei sondaggi si attestano sul 26 per cento dei voti. Troppo pochi per tentare di ricostruire l’attuale coalizione al potere a Magdeburgo, un’insolita alleanza fra Cdu, Spd ed i liberali della Fdp.

«Noi non vogliamo tentare altri esperimenti qui in Sassonia -Anhalt», ripete il pallido Sven Schulze. Proprio la regione di Magdeburgo è stata sinora un laboratorio politico, il Land che ha ‘sperimentato’ le più strane alleanze in Germania. Dal 2016 al 2021, ad esempio, la regione è stata governata dal cosiddetto modello «Kenya», una stramba coalizione di Cdu, Spd e Verdi.

Leggi anche La democrazia tedesca ha bisogno di nuovi anticorpi

Ma attualmente sia i Verdi che la Fdp risultano allo stremo in tutte e cinque le regioni dell’est, e rischiano al test di settembre in Sachsen-Anhalt di restare al di sotto della soglia del 5 per cento.

Tremano anche la Spd e la Bsw, il partito d’estrema sinistra fondato da Sahra Wagenknecht, con sondaggi che per ora li danno sul 6 per cento. Più di tutti però è il cancelliere Friedrich Merz, a Berlino, a temere le prossime elezioni in Sachsen-Anhalt. Il Kanzler sa benissimo che, se in quel di Magdeburgo la sua Cdu tentasse di cucire un’alleanza con la AfD, la Spd uscirà immediatamente dal suo governo. «Quello a cui stiamo assistendo qui in Germania», spiega il politologo Uwe Wagschal, «è lo sfascio del centro nel sistema democratico».

Per questo le elezioni di settembre in Sassonia-Anhalt incutono già ora tanta apprensione, e in tutte le istituzioni in Germania.