Mastrobuoni: «La Germania non ha anticorpi contro la peste della destra»

Stefano Vastano

La corrispondente da Berlino per «La Repubblica» racconta come la fitta galassia estremista stia cambiando politica e costumi dei tedeschi

4 ' di lettura

Tonia Mastrobuoni

Un virus sta infettando istituzioni e società tedesca: quello di Alternative für Deutschland (AfD) e dei movimenti d’estrema destra. Nel suo libro, non a caso intitolato «La peste» (Feltrinelli, 256 pp., 19 euro) Tonia Mastrobuoni racconta come la fitta galassia estremista stia cambiando politica e costumi dei tedeschi. Ne parliamo con l’autrice, corrispondente da Berlino per «La Repubblica». Mastrobuoni, per raccontare la ‘peste’ dell’estrema destra nella Germania di oggi, parte dagli anni ’50,