I sedili di legno del cinema dove scoprii «Manhattan» di Allen

Si stava meglio quando si stava peggio, o forse no. Però nella mia memoria, il bianco e nero di «Manhattan» di Woody Allen visto dai sedili di legno del cinema Ambra di via Trieste, ormai «...anta» anni fa ha ancora il sapore di una rivelazione, e il gusto delle prime uscite da adolescente con i compagni di scuola. Rigorosamente il sabato pomeriggio.

Colori e odori

I cinema stavano tutti nel perimetro del centro storico, ed erano la scusa per venire in città. Ad ogni sala, nella mia memoria, è associata una pellicola, un colore, un odore particolare. I cartoni animati Disney dell’infanzia, quando al cinema si andava una volta l’anno, a Santo Stefano o all’Epifania: ho vaghi ricordi di un Pinocchio, mentre gli Aristogatti all’Aquiletta (ora è l’auditorium San Barnaba) sancirono l’addio alla fanciullezza, assieme alle calze di cotone al ginocchio sotto la gonna a pieghe. Era il 1970 (ho controllato). Al cinema ci sarei tornata per «Manhattan», come ho già detto. E fu un bel salto... A stretto giro, «Il tempo delle mele» al Moretto, e sembrava di aprirsi ad un mondo nuovo.