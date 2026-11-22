La Corte internazionale di giustizia ha pronunciato una sentenza storica, sancendo come il Myanmar abbia commesso un genocidio contro i Rohingya durante le operazioni militari del 2017. Non un’accusa lanciata da un avversario politico, non una formula militante: una conclusione giuridica, adottata a maggioranza, dal principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. La Corte ha stabilito che le uccisioni, le violenze sessuali, i gravi danni fisici e mentali e le misure dirette a impedire le nascite furono accompagnati dall’intento di distruggere una parte sostanziale della comunità musulmana dei Rohingya. Ha inoltre accertato che il Myanmar non ha prevenuto né punito il genocidio e ha distrutto prove anche dopo l’ordine della Corte di conservarle.
È una sentenza che riconosce finalmente il nome del crimine. Ma il suo valore misura anche il fallimento di tutto ciò che avrebbe dovuto impedirlo. Per anni, mentre villaggi venivano incendiati e centinaia di migliaia di persone erano costrette a fuggire in Bangladesh, governi e istituzioni occidentali hanno trattato la persecuzione dei Rohingya come una crisi lontana, gestibile con dichiarazioni di preoccupazione, aiuti umanitari e qualche sanzione. Hanno visto le prove accumularsi; hanno scelto di non farne una priorità politica.
«Disattenzione» non significa che nessuno abbia parlato o agito. Le Nazioni Unite hanno documentato gli abusi; diversi Paesi hanno imposto sanzioni; Canada, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito sono intervenuti nel procedimento davanti alla Corte. Ma è proprio questa distinzione a rendere più severo il giudizio: l’Occidente non era privo di informazioni né di strumenti. Ha avuto tempo per capire e leve per esercitare pressione. Non li ha usati con la forza e la continuità che la gravità del crimine esigeva. La causa che oggi ha prodotto una sentenza storica fu avviata nel 2019 dal Gambia, per conto degli Stati dell’Organizzazione per la cooperazione islamica: non da una grande potenza occidentale.
NEWS: @CIJ_ICJ determines Myanmar committed genocide against the Rohingya during the 2017 clearance operations in northern Rakhine State. @antonioguterres calls the judgement a demonstration of international justice. https://t.co/1RCbI9g5hb https://t.co/E51EwzIIDf— United Nations (@UN) November 19, 2026
La sentenza impone al Myanmar di indagare e, se necessario, perseguire i responsabili; di garantire che il genocidio non si ripeta; di restituire quanto possibile e risarcire le vittime. Ma la Corte non dispone di una polizia propria. Il suo verdetto è vincolante, non automaticamente eseguibile: la sua efficacia dipenderà dalla pressione degli Stati, dalla disponibilità a sostenere le indagini e dal costo politico che sapranno imporre a chi continuerà a ignorarlo. Il primo rischio, dunque, è celebrare il pronunciamento come un traguardo e lasciare che il Myanmar lo trasformi in un altro documento senza conseguenze.
La responsabilità non riguarda soltanto la giunta che oggi domina il Paese. Riguarda anche Aung San Suu Kyi, allora consigliera di Stato e volto internazionale della presunta transizione democratica. La sua colpa politica non consiste nel fatto, mai stabilito in questa causa, che abbia ordinato personalmente le atrocità: il procedimento davanti alla Corte riguarda la responsabilità dello Stato, non quella penale di singoli individui. Consiste nell’aver scelto di difendere il potere militare quando avrebbe dovuto difendere le vittime. Nel 2019, all’Aia, Suu Kyi respinse come «incompleta e fuorviante» la ricostruzione delle violenze e presentò le operazioni militari come una risposta a un’insurrezione, minimizzando la portata delle accuse di genocidio. La Corte non ha processato lei. Ma la sentenza rende ancora più indifendibile la sua scelta di offrire al mondo un alibi politico per la repressione.
È questo il punto che la celebrazione della sua figura di dissidente non può più coprire. La Nobel per la Pace, icona della resistenza alla dittatura, trasformò il capitale morale accumulato in anni di prigionia in uno scudo per le forze armate. Non aveva il controllo dell’esercito, protetto da una Costituzione che gli riservava un enorme potere. Ma non era una spettatrice senza voce: guidava il governo civile, poteva denunciare le violenze, riconoscere i Rohingya come comunità perseguitata e chiedere accesso agli investigatori. Scelse invece il silenzio, la negazione e la difesa pubblica dello Stato. Il suo gesto non fu una semplice cautela diplomatica: contribuì a isolare le vittime e a rendere più presentabile la versione dei militari. La sentenza non assolve quella responsabilità politica; la illumina.
E illumina anche l’ipocrisia di un Occidente pronto a mobilitarsi quando sono in gioco interessi strategici o alleanze, molto meno quando le vittime appartengono a una minoranza musulmana, apolide e priva di peso diplomatico. I Rohingya non avevano un governo influente capace di imporre la propria tragedia sulle agende internazionali. La loro persecuzione era visibile, ma non abbastanza utile. Così l’indignazione è stata amministrata: abbastanza da salvare la coscienza, non abbastanza da cambiare i calcoli dei responsabili.
Ora non basta dire che la giustizia ha fatto il suo corso. Non lo ha fatto: ha pronunciato una sentenza, e proprio per questo comincia la parte più scomoda. Gli Stati devono impedire che armi, carburante e materiali a duplice uso alimentino nuove atrocità; finanziare con continuità gli aiuti ai rifugiati; sostenere la raccolta delle prove e le indagini sui responsabili; esigere il ripristino della cittadinanza e condizioni verificabili per un ritorno sicuro, volontario e dignitoso. Riportare i Rohingya in un Paese dove restano perseguitati, senza diritti e senza garanzie, non sarebbe una soluzione: sarebbe la prosecuzione della violenza con altri mezzi. L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto di fermare i trasferimenti di equipaggiamento militare e ha avvertito che non deve esserci alcun rimpatrio finché non esistano condizioni di sicurezza e sostenibilità.
LEARN MORE: The full text of the #ICJ Judgment in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The #Gambia v. #Myanmar: 11 States intervening). https://t.co/IEAfHOc2Te https://t.co/Ny8sCWLU9P— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) November 19, 2026
Per nove anni la comunità internazionale ha avuto davanti agli occhi un crimine che oggi la Corte ha chiamato con il suo nome. Il verdetto restituisce dignità alle vittime e incrina l’impunità; non restituisce gli uccisi, non ricostruisce i villaggi, non cancella l’esilio. Se l’Occidente si limiterà ad applaudire la sentenza senza tradurla in pressione, protezione e risorse, avrà trovato un modo elegante per continuare a voltarsi dall’altra parte. La domanda, da oggi, non è più se sapessimo. È che cosa siamo disposti a fare, adesso che non possiamo più fingere di non sapere.