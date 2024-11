Regno Unito, il no degli agricoltori a nuove tasse

Di recente, gli agricoltori della National Farmers’ Union (NFU) hanno accusato il governo Starmer di aver scatenato una guerra di classe

La protesta degli agricoltori del Regno Unito contro le nuove tasse

È noto anche in Italia che il passaggio dall’opposizione al governo presenta per ogni partito il grave problema di realizzare o disattendere le promesse fatte in campagna elettorale. L’attuale governo laburista britannico si trova proprio in tale fase: dopo la vittoria alle elezioni politiche del luglio scorso, le decisioni adottate in quattro mesi, soprattutto sul piano economico, stanno scontentando molta parte dell’opinione pubblica nazionale. Cento giorni da incubo per il governo Starmer Di