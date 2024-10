Cento giorni da incubo per il governo Starmer

Il premier ha commesso ingenuità e alcune notizie riportano che ha accettato regali per migliaia di sterline in vestiti, occhiali firmati, biglietti per concerti e partite di calcio, ma il vero problema è la crisi economica

In Italia sappiamo quanto il gradimento per l’operato dei politici nazionali sia variabile. In altri stati europei ciò accade con minore frequenza. Negli ultimi anni, però, le cose sono cambiate anche in Europa. Circa un mese fa avevamo già notato le difficoltà nelle quali si dibatteva il governo laburista eletto il 4 luglio scorso, guidato da Keir Starmer la cui immagine di leader offertosi quale antidoto alla corruzione del partito conservatore in 14 anni di potere sembra essersi già appannata