Tasse sui ricchi per rilanciare l’Uk: il piano di Reeves

Starmer rischia di perdere altri consensi: la finanziaria presentata da Rachel Reeves il 30 ottobre sta sollevando polemiche

Keir Starmer - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Un momento delicato nella vita di un governo è costituito dalla legge di bilancio annuale, sulla quale si appuntano speranze e si indirizzano critiche delle varie componenti dell’opinione pubblica. Ciò è vero per l’Italia come per il Regno Unito. Starmer sotto stress per migranti e bilancio La finanziaria presentata dal Cancelliere dello Scacchiere britannico, Rachel Reeves, il 30 ottobre scorso sta sollevando polemiche, dato il massiccio pacchetto di aumenti di tasse, spese e prestiti, previsto