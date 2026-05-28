Quando l’amore inventa una lingua tutta sua

«La pioggia ci lava via estranei, il sole ci avvicina come dementi. Vieni per favore triangolo isoscele delle mie brame ad inghiottire campioni di memoria, arreda la storia coi giusti pigmenti sposta il sofà nel deltoide e i sogni dal cranio; passami il sommergibile e dopo usciamo». (Edoardo Piazza)

In questa surreale poesia di Edoardo Piazza si annida la chiave dell’invincibilità amorosa. Una chiave che passa attraverso il linguaggio segreto della levità quasi infantile del linguaggio segreto degli amanti. Amanti amentes diceva Lucrezio ed è così che deve essere anche e soprattutto in quel parlarsi in un codice intimo pieno di metafore incomprensibili che segna il confine netto e necessario con il resto del mondo. Ancor più bella questa poesia perché ci conduce in quella dimensione scherzosa, privata, nella quale vivono e della quale si nutrono le coppie che non si lasciano mai .

Un posto dove l’altro non diventa mai un estraneo e dove il prendersi gioco l’uno dell’altro con ironia diventa il veicolo più solido ed affidabile per affrontare il viaggio della vita. Lo penso io e lo certificano i Gottman* (gli psicologi americani, sovrani della terapia di coppia) proprio nel descrivere la Sound Relationship House, la loro «casa della relazione sana», nelle cui fondamenta non hanno messo il romanticismo, la passione, ma l’amicizia profonda tra due persone che si conoscono per davvero, che conoscono i sogni, le paure, i rancori irrisolti, le ombre, le fragilità l’uno dell’altro e creano insieme the Love Map, la mappa dell’amore.

Ci sono coppie che vivono la loro relazione in una perenne guerra fredda, fatta di armistizi, silenzi strategici, rancori lasciati ad essiccare sui termosifoni della cucina, recriminazioni continue, sparse ovunque, parole armate dentro a bocche che paiono cannoni che invece di conquistare allontanano per sempre.

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Altrove loro, le coppie che durano, che non si perdono, perché inventano linguaggi privati, surreali ed intimi; si prendono in giro senza mai ferirsi, smontano il dramma un secondo prima che diventi crudeltà e nel bel mezzo di ogni tempesta riescono a guardarsi negli occhi e ritrovarsi una battuta, una parola inventata, fra le labbra ed una carezza infilata, come un biglietto d’amore clandestino, dentro una discussione fermata da un bacio che zittisce. L’amore duraturo ha sempre una geometria strana. Non è lineare. Non è equilibrato. È un triangolo isoscele: due lati congruenti ed uno incongruente che è quello che costringe a restare aperti al mistero dell’altro.

Se vivere insieme significa, inevitabilmente, anche assistere alla replica infinita dello spettacolo degli stessi difetti, delle stesse dimenticanze, delle stesse paure che ritornano come le stagioni, la leggerezza, lo scherzo, l’ironia, l’invenzione diventano una versione avanzata di quella tenerezza assoluta che consente ad entrambi di traslocare di continuo, insieme, dentro nuove versioni reciproche, come se il partner fosse visto come un universo da esplorare senza sosta e mai un problema da correggere.

L’amore maturo e duraturo credo sia fatto di questo: due persone che la pioggia lava via estranee ed il sole avvicina come dementi, che giocano sdraiati su surreali ed infantili spiagge di lenzuola, passandosi a vicenda quell’immaginario sommergibile che li traghetterà, uniti, fra le sponde della vita.