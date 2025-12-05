Il pacifismo e le croniche lacune delle forze armate
Secondo il rapporto Censis 2025 solo il 16% degli italiani è disposto a servire il Paese in divisa, il 39% si dice «pacifista» e il 26% preferirebbe appaltare la difesa a professionisti. Il 19% invece diserterebbe
Forze armate a un bivio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L’opposizione dei docenti dell’Ateneo bolognese ad un corso di filosofia per allievi ufficiali dell’Accademia di Modena, per timore di «militarizzazione» dell’Università, ha solo mostrato la punta di un iceberg che da decenni naviga controcorrente alla difesa del Paese. Il «pacifismo» tout court riemerge ogni qualvolta si accenna a voler migliorare l’assetto della difesa, che lamenta lacune accumulatesi in decenni di sotto finanziamenti, impossibili da recuperare in tempi brevi e senza risorse a
