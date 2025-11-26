Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Ucraina senza opzioni: decide tutto la situazione sul terreno

Massimo Cortesi
Oggi per il governo ucraino le prospettive sono fosche: potrebbe scegliere di continuare a combattere magari sino alla prossima estate, ma Mosca ha risorse e forze più ampie
Volodymyr Zelensky - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Volodymyr Zelensky - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È difficile comprendere alcuni passaggi fondamentali delle bozze di accordo, sia quella russo-statunitense, sia quella rilanciata dalla UE, per tentare di porre fine al conflitto in Ucraina senza tenere conto della realtà sul campo, delineatasi con sempre maggiore drammaticità nel 2025. Non c’è, oggi, alcuna possibilità per le forze armate di Kiev di riprendere i territori occupati dai russi nelle quattro regioni di Kherson, Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia: sono drammaticamente a corto di soldat

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario