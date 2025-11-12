Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniCalcio

Ospitaletto-Union, trasferta vietata: il trionfo del controsenso

Erica Bariselli
Impossibile trovare una ratio sia nel divieto in forma originaria che in quello definitivo: ci rimettono le persone perbene e le società
Al Gino Corioni potranno accedere solo i residenti a Ospitaletto
Al Gino Corioni potranno accedere solo i residenti a Ospitaletto

Le decisioni, e le controdecisioni, conoscono ragioni che il buonsenso non conosce. Ed è pertanto inevitabile sentirsi pervasi, come minimo, da un senso di imbarazzo. Tra l’adozione di una linea e il cambio in corsa della stessa, quanto è stato deciso in tema di ordine pubblico per Ospitaletto-Union Brescia non è (in senso assoluto) un unicum. Eppure ugualmente lo è. Derby col Brescia, cambia tutto: allo stadio solo chi vive a Ospitaletto Lo scorso settembre le autorità preposte avevano vietato

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario