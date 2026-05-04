Da Minetti agli arbitri, Italia in bilico tra scandali e violenze

Da qualunque parte la guardiamo, la situazione politica sembra ingarbugliarsi sempre di più. Si vede il governo strattonato da richieste parlamentari di interventi chiarificatori di merito e di dimissioni di suoi esponenti di spicco, direttamente chiamati in causa. Primo fra tutti il ministro della giustizia Carlo Nordio. Da dopo la bocciatura del referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, che lo aveva visto regista politico convinto di ben altro esito, si è infilato in tutta una serie di problematiche negative. Il dichiarato intendimento dei suoi oppositori è di mettere in crisi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sui versanti interni ed internazionali.