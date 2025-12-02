Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni

Parente che viene ricetta che fai

Annalisa Strada
Gemma organizza un Natale che richiede una capacità di calendarizzazione che dovrebbe essere oggetto almeno di un corso di formazione
Un pranzo di Natale
Un pranzo di Natale

Gemma organizza un Natale che richiede una capacità di calendarizzazione che dovrebbe essere oggetto almeno di un corso di formazione. Provo a semplificare, ma so che dove non arriverà l’esposizione interverrà l’intuito di tutti voi che avete una famiglia estesa. I molti modi per essere benevoli e confortanti Si tratta di gestire la cena della Vigilia, il pranzo di Natale e il pranzo di Santo Stefano ospitando o essendo ospite di genitori, suoceri e consuoceri, spartendosi cognati, figli e nipot

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario