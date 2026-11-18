L’«onda blu» che ha (almeno per il momento) travolto Donald Trump presenta tante sfumature. Politiche e anche comunicative – e, vien da dire, più delle oramai proverbiali 50 del noto (e scadente) film. Una di quelle che spiccano di più porta il nome di James Talarico, classe 1989 (e lontane ascendenze italiane), ex seminarista presbiteriano e già insegnante alle scuole medie, divenuto il primo senatore dem del Texas dopo quasi un quarantennio.
Anche per merito del suo stile comunicativo, che costituisce un’appropriazione da posizioni progressiste del linguaggio religioso, col risultato di impensierire molto i repubblicani. E, del resto, lui ha tutti i crismi e il profilo più titolato per farlo. La sua è un’oratoria profetica di matrice evangelica, che si colloca all’antitesi del nazionalismo cristiano, ma si tiene pure alla larga dall’orientamento woke adottato dalla grande maggioranza degli esponenti del suo partito nelle durissime «guerre culturali» di questi decenni.
Un registro da predicatore che si fonda su un ampio ricorso ai testi sacri e sulla ricombinazione delle loro citazioni in chiave politica: una strategia discorsiva ritagliata su misura per contrastare il monopolio finora assoluto della destra evangelica sui simboli della fede e della moralità collettiva. E un paradigma comunicativo omiletico (ovvero, modellato sull’omelia) che, naturalmente, non nasce dal nulla, ma si ricollega alla retorica che ha animato la tradizione della «religione civile americana». E che va dal populista dem William Jennings Bryan – un antidarwiniano convinto il quale, tra fine Ottocento e inizio Novecento, con la sua infuocata oratoria millenaristica trascinava le folle degli agricoltori del Midwest scagliandosi contro il gold standard – a Martin Luther King, sino al reverendo William Barber II che predica contro la disuguaglianza. E, in un altro contesto culturale, si può richiamare il successo del «socialismo evangelico», basato sul modello narrativo della parabola e dell’esempio, di Camillo Prampolini ed Edmondo De Amicis (e anche, per certi versi, di Giuseppe Mazzini).
Mentre la destra evangelica Usa ha storicamente declinato il messaggio cristiano in termini di giudizio, dogmatismo e difesa dell’ordine patriarcale, Talarico recupera la dottrina del Social Gospel e la teologia della liberazione protestante, accusando gli avversari di idolatria e di sfruttamento della religione, convertita in uno strumento di legittimazione del potere e dei privilegi. I trumpisti vengono così attaccati sul piano morale del tradimento dei principi religiosi, e non in un’ottica «laicista». E con toni che non sono mai gridati, ma misurati, cadenzati in maniera ritmica, segnati da pause drammatiche e da una gestualità sommessa che invita i sostenitori all’ascolto interiore (secondo le “regole auree” dei predicatori delle varie Chiese riformate).
La struttura del discorso ricalca per l’appunto l’andamento delle omelie domenicali, con un primo step di diagnosi del male sociale (la povertà, lo stipendio inadeguato, la discriminazione razziale o di altro genere), un passaggio di rimando o allusione alle Sacre Scritture, e la svolta: l’invocazione dell’impegno per raggiungere una redenzione comune. Quella di «noi, il popolo del Texas», che deve liberarsi dell’oppressione di «Golia», l’oligarchia della finanza e di Big Tech.
Un format retorico ripensato per la campagna elettorale permanente, e dunque articolato in unità di storytelling (e pillole argomentative) minime – degli autentici frame –, pronte per diventare dei video virali destinati ai social. E dei siluri contro i Maga.