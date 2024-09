L’incommensurabile potere del silenzio

Silvia Valentini

Un luogo sacro, carico di energia, carico di verità. Lo spazio interiore che attende di farsi voce

Il valore del silenzio - Foto/Unsplash

«Abbiamo parole per vendere / parole per comprare / parole per fare parole / ma ci servono parole per pensare. Abbiamo parole per uccidere / parole per dormire / parole per fare solletico / ma ci servono parole per amare. Abbiamo le macchine / per scrivere le parole / dittafoni, magnetofoni / microfoni / telefoni Abbiamo parole / per far rumore, / parole per parlare / non ne abbiamo più». Gianni Rodari da Il secondo libro delle filastrocche (Einaudi, 1985) «In principio era il Verbo», ci ricorda