Il conflitto, inevitabile presupposto all’evoluzione

Silvia Valentini

Evolvere non è altro che rinascere dalle macerie, generare una nuova metamorfosi, semplicemente tornando a guardarsi negli occhi, in un tempo e in uno spazio diluito e dedicato

2 ' di lettura

«Come nascono le barche - tavola 1: il catamarano», opera di Jean Olivier Héron

Quella che vedete sopra è una della tante métamorphoses di Jean Olivier Héron. Nel suo mondo fantastico, esseri alati, aquile, farfalle ed animali degli abissi si incontrano a pelo d’acqua e generano imbarcazioni, velivoli ed altre fantastiche creazioni. La mia preferita ritrae un angelo ed una sirena che, unendosi in un dolce abbraccio, si trasformano in un piccolo catamarano in rotta verso il destino. Un’immagine, per me, simbolica del momento magico in cui si forma una coppia. Momento essenzi