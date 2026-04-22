Le ripercussioni politiche della crisi del Golfo

Nel 1967, nel pieno della stagione dell’Atoms for Peace, gli Stati Uniti inaugurarono a Teheran un reattore di ricerca nucleare da 5 megawatt. L’impianto era alimentato con uranio altamente arricchito che veniva fornito direttamente da Washington.

Si trattava di un programma varato dieci anni prima dall’Amministrazione Eisenhower, quando in un Medio Oriente allora saldamente inscritto nella logica bipolare della Guerra Fredda, l’Iran dello Scià rappresentava un pilastro dell’architettura di sicurezza statunitense e la cooperazione nucleare non era un’eccezione, ma una componente coerente di quella relazione. A quasi sei decenni di distanza, il confronto tra Stati Uniti e Repubblica Islamica sul dossier nucleare si colloca in uno scenario profondamente mutato, in cui la diplomazia non opera più in condizioni di stabilità sistemica, ma all’interno di una competizione strategica prolungata volta alla ridefinizione degli equilibri di potere nel Medio Oriente.

Quattro le dimensioni: la prima di carattere internazionale che vede la contrapposizione tra Stati Uniti e Cina. La presenza di Pechino nel Golfo, a partire dalle oltre 15.500 imprese negli Emirati Arabi, è motivo di crescente preoccupazione per Washington, non solo sul piano economico, ma anche per le sue potenziali implicazioni dual-use: porti, reti e infrastrutture potrebbero tradursi in capacità di accesso, sorveglianza e, in caso di crisi, interferenza sulle linee marittime e sui dispositivi militari in un’area cruciale per la sicurezza energetica globale. In questo contesto, gli Usa mirano a dimostrare la propria capacità di controllo e interdizione dello Stretto di Hormuz, nodo strategico del sistema energetico mondiale.

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La seconda dimensione è regionale. Gli attori dell’area rafforzano progressivamente la propria autonomia strategica. La Turchia mantiene una postura flessibile, evitando il coinvolgimento diretto ma cercando spazio in un ordine sempre più multipolare. L’Arabia Saudita e i partner del Golfo oscillano tra contenimento e deterrenza, ma la guerra ha incrinato la fiducia nella capacità statunitense di garantire piena sicurezza, spingendoli a diversificare alleanze e strumenti, pur restando ancorati all’ombrello strategico americano. Le trattative, mediate da attori terzi e segnate da una forte opacità procedurale, confermano un tratto ormai strutturale: la sovrapposizione di deterrenza, pressione economica e diplomazia intermittente.

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Infine, la dimensione interna iraniana costituisce un elemento spesso sottovalutato ma decisivo. Gli sviluppi recenti suggeriscono non tanto una frammentazione quanto una pluralità competitiva del processo decisionale, con tensioni tra la leadership politica e gli apparati securitari, in particolare nel ruolo incisivo dei pasdaran nelle operazioni regionali.

Un murale a Teheran - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Questa ambiguità si riflette direttamente sulla postura negoziale, che vede da un lato apertura tattica al dialogo, dall’altro una continuità nell’escalation indiretta. In questo senso, l’Iran non agisce come attore pienamente unitario, ma come sistema complesso in cui politica, ideologia e sicurezza operano su registri paralleli, rendendo i colloqui strutturalmente instabili.

Il programma nucleare eccede così la dimensione tecnico-militare e assume sempre più la funzione di leva strategica, che consente a Teheran di modulare il livello di pressione internazionale, incrementando o riducendo sia il grado di arricchimento, sia la cooperazione con l’Aiea in funzione delle dinamiche diplomatiche.

La posizione statunitense, dal canto suo, continua a ruotare attorno a tre pilastri: prevenire la militarizzazione del programma nucleare, preservare il regime globale di non proliferazione e contenere l’influenza regionale iraniana.

Le prospettive restano incerte. Gli scenari più realistici, non prevedono nel breve periodo un ritorno integrale a un accordo sul modello di quello siglato durante l’era Obama, bensì la possibile emersione di intese parziali e temporanee: meccanismi di de-escalation, limiti tecnici circoscritti e alleggerimenti selettivi delle sanzioni. Soluzioni imperfette, ma funzionali a evitare sia un prosieguo delle operazioni militari con un elevato rischio di escalation, sia una deriva incontrollata verso la proliferazione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu - Foto Ansa/Epa/Abir Sultan

La persistenza di una crisi a bassa intensità tende a favorire gli attori che traggono vantaggio da una situazione instabile. Netanyahu si muove in questa direzione, mantenendo una postura di pressione costante su Teheran e ribadendo la necessità di proseguire le operazioni finché la minaccia non sarà considerata neutralizzata. Il dossier iraniano assume così anche una chiara valenza politica interna israeliana: in un quadro segnato da tensioni domestiche e da risultati controversi nei teatri limitrofi, la gestione della crisi diventa uno strumento di consolidamento politico, attraverso cui rafforzare la leadership e ridefinire il consenso. In ultima analisi, più che una soluzione definitiva, il confronto tra Washington e Teheran sembra destinato a produrre un equilibrio instabile, in cui la diplomazia non risolve il conflitto ma ne regola temporaneamente l’intensità.