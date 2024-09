L’alta tensione fa gioco a Forza Italia (e Lega)

Nessuno all’interno della maggioranza vuole rompere, ma nessuno (salvo ovviamente il partito della premier) vuole abbassare i toni della polemica

3 ' di lettura

Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«La mummia s’è svegliata. Adesso mi sembra un drogato, e vuole lo Ius scholae». Col suo solito linguaggio rude che non lascia però margini di dubbio su quel che intende affermare, Vittorio Feltri ha voluto stigmatizzare il cambio di passo che Tajani sta cercando di imprimere a Forza Italia. Bisogna dire che se il leader di Forza Italia si è deciso a compiere il gran passo, lo ha fatto - come dire? - tirato per i capelli. Prima Marina, poi Pier Silvio, insomma la famiglia Berlusconi nella sua qua