Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni

La testimonianza umana e politica di Franco Castrezzati

Adalberto Migliorati
Nel necrologio della famiglia lo si saluta come «cattolico, antifascista, partigiano, sindacalista»
Una foto storica di Franco Castrezzati sul palco - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it
Una foto storica di Franco Castrezzati sul palco - Foto New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

L’addio a Franco Castrezzati, diventato la voce simbolo della Strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974, morto a 99 anni, diventa l’occasione per rivisitare un modo di abitare la vita e fare la storia. Nel necrologio della famiglia lo si saluta come «cattolico, antifascista, partigiano, sindacalista». Il dna scaturisce dall’essere e voler essere nei comportamenti cattolico, superando le parole d’ordine dei singoli regimi che si susseguono nel tempo. Addio a Franco Castrezzati, la voce sim

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario