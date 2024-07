La crisi economica infiamma il Kenya

Le proteste nel Paese sono state represse duramente da polizia ed esercito

5 ' di lettura

Le proteste a Nairobi - Foto Ansa/Epa/Str © www.giornaledibrescia.it

Si dice Kenya, si legge Masai Mara. Il Paese del Corno d’Africa è conosciuto ai più per le sue riserve naturali. L’emozione di incontrare i big five (leone, elefante, rinoceronte, bufalo e leopardo) è uno dei motivi per cui si sceglie la vacanza africana. Dal Masai Mara ci vogliono oltre quattro ore per raggiungere la capitale Nairobi. Bisogna proprio volerci andare. Nonostante sia tra le dieci maggiori città del continente africano, per i turisti rappresenta più un luogo di passaggio tra un saf