Il veto di Giuseppe Conte a Matteo Renzi

Per l’avvocato amputare il campo largo della componente centrista è il solo modo per ridare slancio alla sua ambizione, mai dismessa, di affermarsi come leader

Azzardiamo una (facile) previsione: all’Assemblea costituente di ottobre, che si annuncia come il momento della resa dei conti interna al M5s, Conte sbaraglierà Grillo. L’«avvocato del popolo» ha in mano un jolly vincente: l’annullamento del divieto dei due mandati. Tenuto conto che alle votazioni dei Cinquestelle partecipa ormai poco più dello stretto giro degli aficionados, sarà gioco facile per i parlamentari in carica, interessatissimi – et pour cause – al terzo mandato, far trangugiare il r