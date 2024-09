Conte su Grillo,se soprelevato su comunità non posso esserci

ROMA, 08 SET - "Non è questione Grillo-Conte, ma una questione Grillo-comunità che vuole discutere. E' un principio politico e giuridico. Io non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c'è un soggetto sopraelevato rispetto alla comunità stessa. E' un principio antidemocratico. Se passa questo principio - e non vedo come possa passare - io non potrei esserci". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla Festa del Fatto. dove è tornato anche sui rapoorti con Iv:"E' il popolo italiano che non si fida più di Renzi. Noi mai potremo lavorare con Renzi e costruire un progetto con lui", ha detto il leader del M5s che poi ha risposto alla domanda se si sia già confrontato con la leader del Pd Elly Schlein su questo tema: "Avremo modo di parlarne sicuramente. Noi con Pd e Avs stiamo lavorando e non si parte da zero", ma "un progetto alternativo non puoi farlo con persone che contaminano".