Il rilancio europeo passa dall’automotive

Uno dei passaggi strategici del Rapporto Draghi sulla competitività europea riguarda proprio l’auto e gli errori commessi nel passaggio all’elettrico per «uscire» dai motori endotermici entro il 2035

Un automobile in fase di costruzione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il Rapporto Draghi per rilanciare l’Unione Europea nei prossimi 5-7 anni va nella direzione di un rafforzamento dell’integrazione e dell’unità (chiaramente oltre l’unanimità con un voto a maggioranza) con una appropriata politica industriale anche per rispondere alla dilagante politica di insicurezza globale connettendo politiche economiche, sociali e di difesa nella sostenibilità. Come? Conquistando maggiori livelli di autonomia strategica in un quadro multilaterale e utilizzando il «debito com