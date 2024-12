Il male non va espulso, ma «trattato»

Silvia Valentini

Per Lonnie Athens, criminologo statunitense, i criminali sono il lucido risultato, trasformativo, dell’Io, causato da esperienze particolarmente significative della loro vita

La violenza non è una fatalità - Foto Pixabay

Non c’è nulla dentro di noi che non sia nell’universo e nulla nell’universo che non sia dentro di noi. Alle nostre spalle, nel nostro Dna, una serie infinita di coppie che si sono unite, sopravvivendo alle più incredibili condizioni di vita, alle catastrofi naturali, all’avvicendarsi di eventi fino al punto zero della comparsa dell’uomo sulla Terra e tutto questo infinito è condensato in ogni cosa che è e che c’è. L’amore di due persone, la gioia per la nascita dei figli, i vagiti, le fatiche, l