Imprevedibili duelli a «parole armate»

Silvia Valentini

Anche se scambiate con rabbia, certe frasi sono meglio di gelidi silenzi

4 ' di lettura

L'ingresso del Vittoriale - Foto © www.giornaledibrescia.it

«Tutto ciò che facciamo è al servizio dei nostri bisogni e la violenza non è che una tragica espressione di bisogni insoddisfatti» (M. Rosemberg) La luna è alta nel cielo, un cielo nero di un autunno indeciso: un giorno apre la porta agli ultimi scampoli di estate (come questa sera) e quello successivo lascia entrare il prepotente inverno ansioso di addormentare la natura. Il Vittoriale di d’Annunzio è sapientemente illuminato, apparecchiato a lustro per la serata. La piccola Gardone luccica e b